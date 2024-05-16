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لبنان

توتر بين عمال وعناصر أمن في طرابلس.. هذا ما جرى

Lebanon 24
16-05-2024 | 03:53
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سادت حالة من التوتر بين عمال تابعين لاحدى الشركات المستثمرة لمشروع الطاقة الشمسية على سطح مبنى الثورة في ساحة النور طرابلس وبين عناصر الامن المولجة حماية المبنى، وذلك على خلفية قيام العناصر بمنع العمال بالدخول الى المبنى لاستكمال عملهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعُلم انه جرى خلع القفل بالقوة ودخول العمال فيما لم تعرف دوافع منعهم من الدخول.  

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