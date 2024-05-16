بـ60 صاروخاً.. حزب الله يستهدف قيادة فرقة الجولان رداً على الاعتداء على بعلبك

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية ليل أمس على منطقة البقاع، شنّ عناصر من الحزب اليوم الخميس هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان 210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.
كما أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 16-5-2024 ثكنة زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة فيها بالأسلحة الموجهة والقذائف المدفعية.
اعلنت في بيان ثان أعلن أنه "استهدف عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة".
كما اعلنت في بيان ثالث ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشر".