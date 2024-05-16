بـ60 صاروخاً.. حزب الله يستهدف قيادة فرقة الجولان رداً على الاعتداء على بعلبك

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه وردًا على ال‏اعتداءات الإسرائيلية ليل أمس على منطقة البقاع، شنّ عناصر من الحزب اليوم ‏الخميس هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏

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كما أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 16-5-2024 ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة فيها بالأسلحة الموجهة والقذائف ‏المدفعية.

اعلنت في بيان ثان أعلن أنه "استهدف عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة". ‏



كما اعلنت في بيان ثالث ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشر".