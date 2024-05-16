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لبنان

ميقاتي التقى غوتيريس في المنامة: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:06
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ اعمالها ظهرا.
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شارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.
كما شارك في الاجتماع مدير "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)فيليب لازاريني والوفد المرافق لغوتيريس.
في خلال الاجتماع دعا رئيس الحكومة الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق في معالجة الوضع في جنوب لبنان.
وطالب "باستمرار دعم عمل الاونروا في لبنان وتمويلها ، لما يشكله هذا الامر من أهمية قصوى في الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التعاون الكامل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين، انطلاقا من ان الحكومة عقدت العزم على استكمال حل هذا الملف جذريا مهما كانت العوائق والعراقيل.

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