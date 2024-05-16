في طرابلس.. ختم كاليري بالشمع الأحمر إليكم السبب

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قامت دورية من مركز طرابلس الإقليمي في المديرية العامة للأمن العام، بالتّنسيق مع شعبة الأمن القومي في الأمن العام، بختم كاليري في مدينة الميناء بالشمع الاحمر يديره سوري مخالف لنظام الإقامة والعمل، وذلك بناءً لإشارة القضاء المختص، فيما العمل جار على إغلاق كلّ المحال المخالفة للأنظمة والقوانين.يذكر ان الكاليري المذكور كان قد اغلق سابقاً وختم بالشمع الأحمر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".