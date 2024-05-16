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لبنان

المرتضى في السعودية للمشاركة في أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للثقافة

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:41
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وصل وزير الثقافة محمّد وسام المرتَضى أمس، الى مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من نظيره وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، للمشاركة في أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، ولاجراء مباحثات مرتبطة بفعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.
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يرافق المرتضى وفد من مدينة طرابلس ضمّ الدكتورة لبنى مسقاوي و نادين العلي ولينا حلاّب،  عبد الناصر ياسين والدكتور وسيم الناغي الناشطين جميعا في المضمار الثقافي في اوجهه كافة، والذين يعملون مع الوزير  لانجاح فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي.
وسيجري الوفد المرافق اضافة للقاءات الثنائية التي سيجريها الوزير مع نظرائه الوزراء المشاركين في المؤتمر،  لقاءات ومداولات مع سائر الوفود المشاركة، للبحث في سبل التعاون لإقامة مشاريع ذات طابع ثقافي في مدينة طرابلس التي تضج في هذه الأيام بحراك تنموي ثقافي بمبادرات من شاباتها وشبانها بعد اختيارها عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.
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