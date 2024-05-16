المرتضى في السعودية للمشاركة في أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للثقافة

وصل وزير الثقافة محمّد وسام المرتَضى أمس، الى مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من نظيره وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، للمشاركة في أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، ولاجراء مباحثات مرتبطة بفعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.

Advertisement

يرافق المرتضى وفد من مدينة طرابلس ضمّ الدكتورة لبنى مسقاوي و نادين العلي ولينا حلاّب، عبد الناصر ياسين والدكتور وسيم الناغي الناشطين جميعا في المضمار الثقافي في اوجهه كافة، والذين يعملون مع الوزير لانجاح فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي.

وسيجري الوفد المرافق اضافة للقاءات الثنائية التي سيجريها الوزير مع نظرائه الوزراء المشاركين في المؤتمر، لقاءات ومداولات مع سائر الوفود المشاركة، للبحث في سبل التعاون لإقامة مشاريع ذات طابع ثقافي في مدينة طرابلس التي تضج في هذه الأيام بحراك تنموي ثقافي بمبادرات من شاباتها وشبانها بعد اختيارها عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.