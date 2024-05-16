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لبنان

مخزومي في ذكرى استشهاد المفتي خالد: نستحضر مواقف قامة وطنية دافعت عن لبنان ومؤسساته

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:43
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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "نستحضر اليوم في الذكرى الـ 35 لاستشهاد المفتي حسن خالد، مواقف قامة وطنية دافعت عن لبنان ومؤسساته بكل انفتاح واعتدال وشجاعة، فبقيت ذكراها حاضرة دائمًا في قلوب اللبنانيين".
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