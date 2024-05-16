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لبنان

وفد من "الوطني الحر" زار قنصلية لبنان وبرلمان ملبورن

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:48
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التقى وفد من "التيار الوطني الحر"  النائبة الاوسترالية Bronwyn Halfpenny في برلمان ملبورن في ولاية فكتوريا الاوسترالية وسلمها كتابا يشرح تفاصيل النزوح السوري والحلول التي يقترحها التيار. 
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ضم المنسق العام لقطاع الإنتشار  نديم جرداق وعضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل ومنسق اوستراليا مارون الخوري ومنسق ملبورن طوني قزي وأمين السر ايدي هيكل ومنسقي اوستراليا السابقين روبير بخعازي وشربل راضي.
وجرى خلال اللقاء عرض مفصل للوضع الراهن في لبنان. 


وبعد البرلمان، زار الوفد قنصلية لبنان في ملبورن حيث عقد لقاء مع القنصل العام رامي الحامدي وفريق عمل القنصلية اللبنانية.
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