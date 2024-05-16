Advertisement

لبنان

الحشيمي في ذكرى استشهاد المفتي خالد: كان إغتياله تمهيدا لاغتيال الوطن

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1200208-638514574604984878.png
Doc-P-1200208-638514574604984878.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب بلال الحشيمي في بيان: "تمر الذكرى الخامسة والثلاثون لاستشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد ولبنان يرزح تحت وطأة الشغور والأزمات والعدوان المستمر".
 اضاف: "نستذكر المفتي الشهيد الذي كان قدوة في النزاهة والاعتدال وقول الحق دون مساومة أومهاودة".
Advertisement
ورأى الحشيمي ان"اغتياله كان تمهيدا لاغتيال الوطن واستهدافا للخامات الوطنية التي دفعت الطائفة السنية ثمنها باهظا عبر استهداف قياداتها ومرجعياتها قتلا وتغييبا وإقصاء".
وقال: "لقد كان اغتيال المفتي حسن خالد هدفه الإطاحة بلبنان التعايش لتمرير مشاريع الهيمنة الطائفية والمذهبية الضيقة وسلخه عن هويته وبيئته العربية وزجه في مغامرات المحاور وجعله ساحة مفتوحة أمام الصراعات التي لا تنتهي".
 
تابع: "لا تزال وثيقة الثوابت الإسلامية التي وضعها رحمه الله ماثلة أمام أعيننا ولا تزال إلى يومنا هذا من أهم الثوابت التي يحتاج لبنان إلى تطبيقها ولا سيما التأكيد على أن لا شرعية إلا شرعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية".

ختم: "رحم الله المفتي حسن خالد الذي لطالما حمل لواء الوحدة الوطنية مدافعا عن مؤسسات الدولة بإيمانه بالعيش المشترك في مواجهة المؤامرات التقسيمية، فما أحوج لبنان إلى أمثاله!".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2024-05-16
07:27 | 2024-05-16
06:43 | 2024-05-16
06:33 | 2024-05-16
06:30 | 2024-05-16
06:10 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24