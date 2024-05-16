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لبنان

هذا ما سينص عليه الاعلان النهائي للقمة العربية في البحرين بشأن لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2024 | 04:58
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عُلم ان الاعلان النهائي للقمة العربية في البحرين التي ستعقد ظهر اليوم في البحرين نص على الفقرة الاتية بشأن لبنان: "نؤكد دعمنا للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة اراضيها، ونحث جميع الاطراف اللبنانية على اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة التحديات السياسية والامنية، وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي للحفاظ على امن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الاسرائيلية."
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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