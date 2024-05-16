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لبنان

بري وقّع التوصية التي أقرّها مجلس النواب

Lebanon 24
16-05-2024 | 05:56
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وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري التوصية التي أقرّها مجلس النواب أمس، وأحالها إلى رئاسة الحكومة.
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