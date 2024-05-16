إلى 68 عاماً... اقتراحان لرفع سن التقاعد في "اللبنانية" والسلك الديبلوماسي

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تقدمت كتلة "تحالف التغيير" باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واعضاء السلك الديبلوماسي إلى 68 عاماً.كما وقع النائب وضاح الصادق باسم الكتلة مع زملائه في لجنة الشباب والرياضة على اقتراح قانون يتيح استثمار المنشآت الرياضية والشبابية العائدة ملكيتها إلى الدولة والبلديات.وأكدت الكتلة أن "رفع سن تقاعد الديبلوماسين يؤمن مصلحة الدولة اللبنانية في تحقيق الإستفادة القصوى من خبراتهم وشبكات علاقاتهم التراكمية عبر السنين، ويضمن وجود هذه الخبرات ملء المراكز العليا في وزارة الخارجية التي تحتاج إلى مواصفات معينة لا تتوفر إلا بالدبلوماسيين أصحاب الخبرة".واشارت "من جهة أخرى، الى ان رفع سن تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية يعزز قدرتها على المنافسة الأكاديمية مع الجامعات الخاصة، بوجود الأساتذة التي تنامت خبراتهم في التعليم والبحث العلمي مع التقدم في السن، وقد تكون الجامعة اللبنانية الاستثناء الوحيد للتقاعد المبكر في العالم".واعتبرت ان هذين الاقتراحين "هما في سياق مقاربة شاملة لدى الكتلة لرفع سن التقاعد عموماً للموظفين في القطاعين العام والخاص، لتكون سياسة عامة للدولة اللبنانية، والتي يجري إعدادها لطرحها على المجلس النيابي فور إنجازها".