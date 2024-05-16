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لبنان

بيان للجيش عن المداهمات التي نفذها في شاتيلا.. تبادل إطلاق نار وتوقيفات وضبط مخدرات وأسلحة

Lebanon 24
16-05-2024 | 06:10
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 16 /5 /2024، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت 37 شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت صباحاً أن الجيش داهم أماكن تجار وعصابات المخدرات في منطقة شاتيلا، لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا
 
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