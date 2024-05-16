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لبنان

عاجل من الجنوب... الطيران الإسرائيليّ استهدف سيارة في قانا واستشهاد شخصين

Lebanon 24
16-05-2024 | 06:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق الرمادية - الورداني في قانا، قرب المدرسة الرسميّة.
 
 
وتوجّهت فرق الاسعاف إلى المكان المُستهدف، وتحدثت المعلومات عن إستشهاد شخصين.
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