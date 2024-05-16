عاجل من الجنوب... الطيران الإسرائيليّ استهدف سيارة في قانا واستشهاد شخصين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق الرمادية - الورداني في قانا، قرب المدرسة الرسميّة.

وتوجّهت فرق الاسعاف إلى المكان المُستهدف، وتحدثت المعلومات عن إستشهاد شخصين.