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لبنان
عاجل من الجنوب... الطيران الإسرائيليّ استهدف سيارة في قانا واستشهاد شخصين
Lebanon 24
16-05-2024
|
06:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق الرمادية - الورداني في قانا، قرب المدرسة الرسميّة.
وتوجّهت فرق الاسعاف إلى المكان المُستهدف، وتحدثت المعلومات عن إستشهاد شخصين.
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