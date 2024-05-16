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لبنان

"حادث صعب"... إصابة 3 إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان وهذه حالتهم

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:40
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إجلاء 3 مصابين في حالة خطرة شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.
 
 
ووصف الإعلام الإسرائيليّ ما حصل بـ"الحادث الصعب في الشمال".
 
 
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