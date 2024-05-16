"حادث صعب"... إصابة 3 إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان وهذه حالتهم

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إجلاء 3 مصابين في حالة خطرة شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.

ووصف الإعلام الإسرائيليّ ما حصل بـ"الحادث الصعب في الشمال".