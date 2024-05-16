Advertisement

لبنان

شخصان أُصيبا... العدوّ الإسرائيلي قصف سهل مرجعيون

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1200329-638514684471611490.jpg
Doc-P-1200329-638514684471611490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ قصف سهل مرجعيون.
 
 
 
وأشارت إلى وقوع اصابتين في صفوف رعاة الماشية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف مدفعي إسرائيلي على سهل مرجعيون-الخيام
lebanon 24
16/05/2024 17:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مروّعة.. هذا ما حدث مع جنود إسرائيليين أثناء قصف غزة
lebanon 24
16/05/2024 17:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الإسرائيلي يقصف منطقة رباع التبن الواقعة بين بلدتيّ حلتا وكفرشوبا بالقذائف الفوسفورية
lebanon 24
16/05/2024 17:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف اسرائيلي يطال هذه البلدات... وتسلل طائرة بدون طيار على الجليل الغربي
lebanon 24
16/05/2024 17:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24

مرحعيون

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:28 | 2024-05-16
10:26 | 2024-05-16
10:17 | 2024-05-16
09:49 | 2024-05-16
09:38 | 2024-05-16
09:32 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24