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لبنان

يوحنّا العاشر: حاضرون على امتداد جغرافيّة هذا الشرق

Lebanon 24
16-05-2024 | 08:01
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أكّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر  "محوريّة الدور والرسالة المسيحيَّين في الشرق الأوسط".
 
كلام البطريرك جاء لدى استقباله المطارنة باسيليوس منصور (عكار)، نقولا بعلبكي (حماه)، أثناسيوس فهد (اللاذقية)، أفرام معلولي (حلب والاسكندرون)، غريغوريوس خوري (حمص) وأنطونيوس سعد (حوران)  في دير القدّيس جاورجيوس الحميراء البطريركي في وادي النصارى. 
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وتطرّق اللقاء إلى المستجدات الكنسيّة والتحديات التي تواجه العمل الكنسيّ في ظلّ الأوضاع العامة.
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