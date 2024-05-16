يوحنّا العاشر: حاضرون على امتداد جغرافيّة هذا الشرق

أكّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر "محوريّة الدور والرسالة المسيحيَّين في الشرق الأوسط".

Advertisement

كلام البطريرك جاء لدى استقباله المطارنة باسيليوس منصور (عكار)، نقولا بعلبكي (حماه)، أثناسيوس فهد (اللاذقية)، أفرام معلولي (حلب والاسكندرون)، غريغوريوس خوري (حمص) وأنطونيوس سعد (حوران) في دير القدّيس جاورجيوس الحميراء البطريركي في وادي النصارى.وتطرّق اللقاء إلى المستجدات الكنسيّة والتحديات التي تواجه العمل الكنسيّ في ظلّ الأوضاع العامة.