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لبنان
ضرر بسبب صرف دولار على 15 ألف
Lebanon 24
16-05-2024
|
17:44
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ما تزال المؤسسات الرسمية والضامنة تصرف الدولار على سعر 15000 ل.ل، الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بأصحاب العلاقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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