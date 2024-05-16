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لبنان

ضرر بسبب صرف دولار على 15 ألف

Lebanon 24
16-05-2024 | 17:44
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ما تزال المؤسسات الرسمية والضامنة تصرف الدولار على سعر 15000 ل.ل، الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بأصحاب العلاقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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