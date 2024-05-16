أطلقت من لبنان... الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة، قال انها أطلقت من لبنان فوق البحر وانفجرت أخرى بمنطقة جاتون في الجليل الغربي. (الجزيرة)

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