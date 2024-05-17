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لبنان

بمسيرات انقضاضية.. "حزب الله" يفتتح عملياته اليوم بهجوم جويّ على موقع إسرائيلي

Lebanon 24
17-05-2024 | 00:47
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه شنّ صباح اليوم الجمعة هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدف خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها.
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وأشار الحزب في البيان إلى أن "المسيرات أصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً من الضباط والجنود الإسرائيليين بين قتيلٍ وجريح".

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