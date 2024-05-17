بمسيرات انقضاضية.. "حزب الله" يفتتح عملياته اليوم بهجوم جويّ على موقع إسرائيلي

أعلن "حزب الله" في بيان أنّه شنّ صباح اليوم الجمعة هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدف خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها.

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وأشار الحزب في البيان إلى أن "المسيرات أصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً من الضباط والجنود الإسرائيليين بين قتيلٍ وجريح".