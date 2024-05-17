توقعات حزب الله : "لن يبتعد كثيرا"

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بالرغم من كل تصريحات رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ضد "حزب الله" والتي تجاوزت في مضمونها أحيانا مواقف بعض خصوم الحزب، الا ان الاخير لا يزال يتوقع عودة التفاهم مع رئيس "التيار" في المرحلة المقبلة.وبحسب مصادر مطلعة فإن اكثر من قيادي بارز في "حزب الله" يتحدث في جلساته الداخلية عن ان باسيل لن يبتعد كثيرا، وان التحالف معه سيبقى هو الثابتة الاساسية في الحياة السياسية اللبنانية.وترى المصادر ان "حزب الله" يسعى بشكل كبير لعدم تفلت الجبهة الاعلامية المقربة منه ضد باسيل، وهناك مساع دائمة للإبقاء على خيط رفيع من الود السياسي بين الرأي العام القريب من "قوى الثامن من اذار" و"التيار الوطني الحر" تمهيدا للمرحلة المقبلة.