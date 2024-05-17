ملاحظات رياضية: لابعاد "نادي الحكمة" عن السياسة

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أسف مصدر رياضي رسمي لطريقة تعاطي إدارة "نادي الحكمة" لكرة السلة وروابط جماهيرها مع الإستحقاقات الرياضية، لناحية إدخال السياسة والسياسيين في صلب المباريات إن كان من ناحية الحضور أو من ناحية الإحتفالات الجماهيرية.وقال: مع كل الاحترام والتقدير لتضحيات الجهات الداعمة لـ"الحكمة" وجهودها ، الا انه ينبغي التنبه الى ان جمهور "الحكمة" عابر للمناطق ومن كل الشرائح الإجتماعية، ويجب ان تبقى"الحكمة" علامة جمع وليس محاصصة".وقال "مهرجان بليبل الداعم لـ"الحكمة" قبل أسابيع كان برعاية النائب بيار أبو عاصي ، أما مهرجان الجديدة فجاءت دعوته برعاية النائب رازي الحاج ، فيما مهرجان التأهل الى النهائي في ساحة ساسين ظهرت فيه شعارات حزبية أكثر من الشعارات أو الهتافات الرياضية".