Advertisement

لبنان

ملاحظات رياضية: لابعاد "نادي الحكمة" عن السياسة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-05-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1200639-638515314528877993.jpg
Doc-P-1200639-638515314528877993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسف مصدر رياضي رسمي لطريقة تعاطي إدارة "نادي الحكمة" لكرة السلة وروابط جماهيرها مع الإستحقاقات الرياضية، لناحية إدخال السياسة والسياسيين في صلب المباريات إن كان من ناحية الحضور أو من ناحية الإحتفالات الجماهيرية.
Advertisement
وقال: مع كل الاحترام والتقدير لتضحيات الجهات الداعمة لـ"الحكمة" وجهودها ، الا انه ينبغي التنبه الى ان جمهور "الحكمة" عابر للمناطق ومن كل  الشرائح الإجتماعية، ويجب ان تبقى"الحكمة" علامة جمع وليس محاصصة".
وقال "مهرجان بليبل الداعم لـ"الحكمة" قبل أسابيع كان برعاية النائب بيار أبو عاصي ، أما مهرجان الجديدة فجاءت دعوته برعاية النائب رازي الحاج ، فيما مهرجان التأهل الى النهائي في ساحة ساسين ظهرت فيه شعارات حزبية أكثر من الشعارات أو الهتافات الرياضية".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:18 | 2024-05-17
04:16 | 2024-05-17
04:16 | 2024-05-17
04:15 | 2024-05-17
04:13 | 2024-05-17
04:06 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24