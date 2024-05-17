سلوم: النازحون عبء على القطاع الصحي حان وقت عودتهم

اشار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، في بيان، الى أن "النازحين السوريين يشكلون عبئا خطيرا على القطاع الصحي والدوائي، اذ يزاحمون المرضى اللبنانيين على الدواء والخدمات الصحية، ويساهمون مباشرة في عملية التهريب والاتجار بالمهرب، وانتشار الاماكن غير الشرعية التي تبيع الدواء السوري وغيره، ما يهدد الامن الصحي للمرضى، فضلا عن انتشار الامراض والاوبئة بسبب الاقتظاظ من دون وسائل الحماية الصحية في مخيمات اللاجئين".

Advertisement

ختم: "ان حق اللاجئين علينا الذين نكن لهم كل اخوة ومحبة، أن نؤمن لهم العودة الى بلادهم ولا نبيع قضيتهم بثلاثين من فضة بتحويل لبنان إلى وطن بديل وتهجير الشعب اللبناني لاستبداله بشعب آخر".