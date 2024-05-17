"الحزب" رفع الغطاء في الضاحية

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بالتوازي مع الحملة التي تقوم بها الاجهزة الامنية وتحديدا قوى الامن الداخلي في ما يتعلق بالدرجات النارية والنازحين السوريين والمخالفات المرورية، بدأت هذه الحملة تطال بشكل كبير احياء الضاحية الجنوبية لبيروت.وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" ابلغ محازبيه انه لن يغطي اي مخالفة، خصوصا بعد ان أقيمت الحواجز الامنية في مختلف احياء الضاحية حتى تلك التي يقال عنها انها معقل الحزب وعمق الضاحية.وتؤكد المصادر ان رفع الغطاء عن اي مخالف قد يشمل قضايا اخرى في الضاحية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الامر الذي يساعد الحزب في ضبط الواقع الاجتماعي والامني في ابرز معاقله.