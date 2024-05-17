قبل الصيف.. لا شقق للايجار

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بشكل غير مبرّر ارتفعت أيجارات الشقق التي يتم عرضها خلال الموسم الصيفي في منطقة الجبل إلى أسعار قياسية، حيث تراوح أيجار شقة كبيرة مجهزة لخمسة أشهر بين 4500 و5000 دولار، من دون نسبة أرباح السمسار.إلا أن الغريب في الموضوع هو أن ما يفوق 80% من الشقق المعروضة قد تم تأجيرها، إذ يعاني العديد من الأشخاص الذين يستأجرون الشقق غالبًا خلال الصيف في منطقة الجبل من صعوبة الحصول على شقة للإيجار، علمًا أن أحد السماسرة قال لـ"لبنان24" أن أكثر من 50% من الشقق المؤجرة حاليًا تم تأجيرها منذ اندلاع الحرب في الجنوب، وهذا ما يبرّر فعليًا النقص الكبير الذي يواجهه المستأجرون لناحية الحصول على شقة.بالتوازي علم "لبنان24" أن السماسرة استغلوا هذا التهافت الحاصل إذ تمكنوا من رفع نسبة أرباحهم بعد عرض نفس الشقة على أكثر من شخص، ومن يدفع أكثر يحصل عليها.