الحجيري في ذكرى ١٧ أيار: ندعو القوى الوطنية إلى الانخراط في مقاومة العدوان

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قال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ملحم الحجيري في تصريح في ذكرى ١٧ أيار : " في17 أيار 1983 صوّت مجلس النواب اللبناني على إتفاق استسلام وعار وذل مع العدو الغاصب لأرضنا. لكن بسواعد المقاومين وبنادقهم ومعهم المقاتلين الفلسطينيين وتصديهم للعدو وعملائه، وبعظمة شعبنا وتضحياته الجسام، ودعم سوريا، أسقط الاتفاق ومعه سقط حكم لبناني فاشي منصب بقوة الدبابات الإسرائيلية لم تستطع بوارج أميركا والقوات المتعددة الجنسية من حمايته، ولعل في ذلك عبرة لمن تسول نفسه اليوم البناء على رهانات وحسابات خاطئة".اضاف: "في ذكرى الإتفاق المشؤوم دعوة صادقة نوجهها لكل القوى العروبية والوطنية واليسارية المقاومة التي إلتحمت يوما وأسقطت 17 أيار، للإنخراط الجدي والفاعل في معركة التحرر الوطني ومقاومة العدوان الصهيوني على بلدنا ولا تتراجع عن مسؤولياتها الوطنية والقومية".