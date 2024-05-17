Advertisement

لبنان

الحجيري في ذكرى ١٧ أيار: ندعو القوى الوطنية إلى الانخراط في مقاومة العدوان

Lebanon 24
17-05-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1200673-638515361290540187.jpg
Doc-P-1200673-638515361290540187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ملحم الحجيري  في تصريح في ذكرى ١٧ أيار : " في17 أيار 1983  صوّت مجلس النواب اللبناني على إتفاق استسلام وعار وذل مع العدو الغاصب لأرضنا. لكن بسواعد المقاومين وبنادقهم ومعهم المقاتلين الفلسطينيين وتصديهم للعدو وعملائه، وبعظمة شعبنا وتضحياته الجسام، ودعم سوريا، أسقط الاتفاق ومعه سقط حكم لبناني فاشي منصب بقوة الدبابات الإسرائيلية لم تستطع بوارج أميركا والقوات المتعددة الجنسية من حمايته، ولعل في ذلك عبرة لمن تسول نفسه اليوم البناء على رهانات وحسابات خاطئة".
Advertisement

 

اضاف: "في ذكرى الإتفاق المشؤوم دعوة صادقة نوجهها لكل القوى العروبية والوطنية واليسارية المقاومة التي إلتحمت يوما وأسقطت 17 أيار، للإنخراط الجدي والفاعل في معركة التحرر الوطني ومقاومة العدوان الصهيوني على بلدنا ولا تتراجع عن مسؤولياتها الوطنية والقومية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:18 | 2024-05-17
04:16 | 2024-05-17
04:16 | 2024-05-17
04:15 | 2024-05-17
04:13 | 2024-05-17
04:06 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24