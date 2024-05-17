في يومها العالمي... المتاحف اللبنانية فتحت أبوابها مجاناً في جميع المناطق

قرر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، لمناسبة "اليوم العالمي المتاحف" الذي يصادف يوم غد السبت، فتح جميع المعالم الأثرية اللبنانية والمتاحف التابعة للوزارة على كامل الاراضي مجانًا امام الزوار اللبنانيين، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد في 18 الحالي.

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