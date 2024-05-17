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لبنان

جعجع عرض التطورات مع سفير الهند

Lebanon 24
17-05-2024 | 03:02
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، سفير الهند محمد نور رحمان شيخ، والسكرتير الثاني في السفارة أبهي توبو والمساعدة الاجتماعية ناريمان يموت، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش، وتم البحث في مختلف القضايا السياسية التي تهمّ لبنان والمنطقة، بما في ذلك التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين لبنان والهند.
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وفي الختام، قدم السفير لجعجع هدايا، من بينها كتاب يتناول السيرة الذاتية للزعيم الهندي المهاتما غاندي بعنوان "The Story of My Experiments with Truth".
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