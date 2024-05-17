Advertisement

لبنان

البعريني: انتخاب رئيس للجمهورية مرتبط بالهدنة في غزة

Lebanon 24
17-05-2024 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1200680-638515373436865064.jpg
Doc-P-1200680-638515373436865064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب وليد البعريني، في حديث اذاعي،  الى ان "بيان اللجنة الخماسية يتضمن آلية معينة بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية"، سائلًا إن كان الفريق الذي يرفض الحوار سيقبل بالتشاور.
وعلق البعريني على الكلام عن انتخاب رئيس للجمهورية في نهاية أيار قائلًا: " إنه قد يكون لتحريك الملفّ والضغط على المعنيين"، نافيًا وجود أي مؤشر لانتخاب رئيس قريبًا.
Advertisement

 
وتعليقًا على بيان اللجنة الخماسية، تمنى البعريني أن" يترجم حراك اللجنة على الأرض"، لافتًا إلى" أن اللقاءات والتحركات لا تزال مفتوحة".  


وكشف البعريني أنه "من خلال تحركات تكتل الاعتدال الوطني، تبيّن أنه إذا تمت الهدنة في غزة سيكون هناك رئيس للجمهورية في لبنان واذا لم يكن هناك هدنة فلا رئيس".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-17
04:18 | 2024-05-17
04:16 | 2024-05-17
04:16 | 2024-05-17
04:15 | 2024-05-17
04:13 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24