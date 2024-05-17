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لبنان
البعريني: انتخاب رئيس للجمهورية مرتبط بالهدنة في غزة
Lebanon 24
17-05-2024
|
03:07
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أشار النائب وليد البعريني، في حديث اذاعي، الى ان "بيان اللجنة الخماسية يتضمن آلية معينة بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية"، سائلًا إن كان الفريق الذي يرفض الحوار سيقبل بالتشاور.
وعلق البعريني على الكلام عن انتخاب رئيس للجمهورية في نهاية أيار قائلًا: " إنه قد يكون لتحريك الملفّ والضغط على المعنيين"، نافيًا وجود أي مؤشر لانتخاب رئيس قريبًا.
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وتعليقًا على بيان اللجنة الخماسية، تمنى البعريني أن" يترجم حراك اللجنة على الأرض"، لافتًا إلى" أن اللقاءات والتحركات لا تزال مفتوحة".
وكشف البعريني أنه "من خلال تحركات تكتل الاعتدال الوطني، تبيّن أنه إذا تمت الهدنة في غزة سيكون هناك رئيس للجمهورية في لبنان واذا لم يكن هناك هدنة فلا رئيس".
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