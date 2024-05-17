وقفة تضامنية مع القاضية عون: لمساندتها كي نسترجع حقوقنا الضائعة

نفذت جمعية "أموالنا لنا" و"مجموعة كاليبر للقضاء الحر" وقفة تضامنية دعماً للقاضية غادة عون أمام منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود في بلونة.

هتف المشاركون مثنين على إنجازات القاضية عون. وتلت رولا أبو عبيد بيانا مما جاء فيه: "مند 5 سنوات، توقفت المصارف عن دفع الودائع وما زالت حتى اليوم. ‏قاضية جريئة لم تقف مكتوفة الايدي، بل فتحت ملفات وتابعت التحقيقات مستندة الى القوانين الاصلاحية التي اضطر المجلس النيابي الى اقرارها. تعرضّت لكافة انواع المضايقات وقُدمتّ لعرقلة عملها كافة انواع الطلبات والدعاوى لثنيها عن متابعة تحقيقاتها ولكفّ يدها. كل ذلك بهدف تأخير وتمييع التحقيقات . المآخذ التأديبية على القاضية غادة عون والتي ضجّ بها الإعلام تتّصل بالدرجة الأولى في تمسّكها بالدفاع عن صلاحياتها ووظيفتها في مواجهة محاولات عرقلتها أو تعطيلها. خاطرت القاضية عون بحياتها عبر فتح ملفات فساد تطال نافذين في الدولة، عرضت نفسها لمخاطر جمّة بمتابعتها لتلك الملفات التي تطال "سرقة العصر". وكل الإجراءات بحقها تهدف الى ايقاف عملها وعرقلته وعدم اظهار الحقائق التي يراد طمسها".

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ختمت: "نناشدك أيها المؤتمن على الحق أن لا تظلم المدافعة عن الحقوق بل مساندتها لنسترجع حقوقنا الضائعة وجنى عمرنا المسروق. لا سبيل لنا سوى القضاء في بلد بات فيه كل شيء مستباح وإذا فقدنا القضاء انهدم الهيكل على من فيه.

آملين أن تتحقق العدالة على أيديكم وعلى أيدي القضاة الشرفاء".



