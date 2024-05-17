المراقبة مستمرّة.. وزارة الاقتصاد تجول في النبطية وانذارات للمخالفين

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، وبمؤازرة من عناصر جهاز امن الدولة - المكتب الإقليمي في النبطية على المؤسسات التجارية الغذائية والإستهلاكية ومحال اللحوم ومحطات المحروقات في نطاق مدينة النبطية وكفرجوز وعبا ورومين وبلدة مرج الزهور قضاء حاصبيا، حسب مندوبة "لبنان24".

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وقد سطّر محضر ضبط بحق صاحب محل بيع "فروج حيّ" في بلدة رومين لسوء النظافة حيث تم إيقافه عن بيع الدواجن، كذلك تم توجيه إنذار خطي له للقيام بالإصلاحات اللازمة في مهلة أقصاها ٤ أيام لإعادة الكشف على المكان.

وتابعت الدوريات مهامها بالكشف على باقي المحال وكيل ورصرصة محطات المحروقات والتأكد من الأسعار الصادرة عن الوزارة.