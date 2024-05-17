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لبنان

بالصور.. زحمة سير خانقة على دوار ابو علي في طرابلس

Lebanon 24
17-05-2024 | 04:13
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تشهد طريق الملولة وصولاً لدوار ابو علي في طرابلس زحمة سير خانقة، حسب مندوبة "لبنان24".
 
ويأتي ذلك نتيجة اعمال تزفيت تقوم بها احدى الشركات المتعهدة، وسط غياب تام للعناصر الامنية المولجة تنظيم السير وتسهيل مرور المواطنين.
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دوار ابو علي

طرابلس

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