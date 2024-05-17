24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور.. زحمة سير خانقة على دوار ابو علي في طرابلس
Lebanon 24
17-05-2024
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد طريق الملولة وصولاً لدوار ابو علي في طرابلس زحمة سير خانقة، حسب مندوبة "لبنان24".
ويأتي ذلك نتيجة اعمال تزفيت تقوم بها احدى الشركات المتعهدة، وسط غياب تام للعناصر الامنية المولجة تنظيم السير وتسهيل مرور المواطنين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. ختم كاليري بالشمع الأحمر إليكم السبب
Lebanon 24
في طرابلس.. ختم كاليري بالشمع الأحمر إليكم السبب
17/05/2024 13:32:18
17/05/2024 13:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين عمال وعناصر أمن في طرابلس.. هذا ما جرى
Lebanon 24
توتر بين عمال وعناصر أمن في طرابلس.. هذا ما جرى
17/05/2024 13:32:18
17/05/2024 13:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلسي: ندعم رئيس الحكومة لحل أزمة النزوح
Lebanon 24
طرابلسي: ندعم رئيس الحكومة لحل أزمة النزوح
17/05/2024 13:32:18
17/05/2024 13:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب عدنان طرابلسي من المجلس النيابي: سنكون داعمين لرئيس الحكومة لحل هذه الأزمة
Lebanon 24
النائب عدنان طرابلسي من المجلس النيابي: سنكون داعمين لرئيس الحكومة لحل هذه الأزمة
17/05/2024 13:32:18
17/05/2024 13:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دوار ابو علي
طرابلس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
15:00 | 2024-05-16
16/05/2024 03:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟
Lebanon 24
صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟
09:49 | 2024-05-16
16/05/2024 09:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة كبيرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل عمليّة قام بها "حزب الله" ردّاً على اغتيال حسين مكي
Lebanon 24
"ضربة كبيرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل عمليّة قام بها "حزب الله" ردّاً على اغتيال حسين مكي
12:00 | 2024-05-16
16/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
12:37 | 2024-05-16
16/05/2024 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
14:19 | 2024-05-16
16/05/2024 02:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-05-17
رياضة الطيران الشراعي.. فرصة لاكتشاف لوحة لبنان الربّانية بين الأرض والسماء
06:15 | 2024-05-17
المفتي قبلان :لبنان يحتاج للعرب كعامل جامع
06:10 | 2024-05-17
في البقاع الشمالي... الامن العام يقفل محال تجارية مخالفة
05:30 | 2024-05-17
معلومات مثيرة عن طائرات "حزب الله".. هكذا أشعلت إسرائيل!
05:23 | 2024-05-17
حمية عرض مع آلان عون آخر المستجدات
05:14 | 2024-05-17
لإنجاز هذه المعاملات... إعلان مهمّ من مصلحة تسجيل السيارات!
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
17/05/2024 13:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
17/05/2024 13:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
17/05/2024 13:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24