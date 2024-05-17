للمرة الثانية.. اعتصام لسائقي وأصحاب الشاحنات على طريق بيروت - شتورا الدولية

للمرة الثانية خلال هذا الاسبوع، نفذ سائقو واصحاب الشاحنات في لبنان اعتصاماً على الطريق الدولية بيروت - شتورا عند نقطة فالوغا، ورفعوا صناديق الشاحنات، في ظل انتشار كثيف للجيش والقوى الامنية منعاً لقطع الطريق.

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وخلال الاعتصام، طالب السائقون بالإبقاء على الدوام المعترف به فقط ٦:٣٠ - ٩:٣٠ صباحاً، بالاضافة إلى إلغاء الدوام على طريق ضهر البيدر - شتورا، كما ومنع طلب القسائم من سائقي الشاحنات، على اعتبار أن هذه القسائم هي من مسؤولية الكسارات وليس اصحاب الشاحنات.

كما طالبوا بمنع مصادرة البضاعة من سائقي الشاحنات او تسليمها للبلديات، وإلغاء دوام الشاحنات ( ٤-٧ مساء) في جبل لبنان، بالاضافة إلى تعديل قانون الطوناج وعدم التعرض لسائقي الشاحنات بهذا الخصوص.