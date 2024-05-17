كيف ينقل "حزب الله" صواريخه ضمن الجنوب؟

تساؤلات كثيرة طُرحت عن الطرق التي يعتمدها "حزب الله" لنقل أسلحته إلى جنوب لبنان وذلك في خضم المعركة القائمة ضد العدو الإسرائيليّ.



Advertisement مصادر معنية بالشؤون العسكرية كشفت لـ"لبنان24" أنّ "حزب الله" يعتمد إجراءات عسكريّة "تمويهية" جديدة لإنتقال عناصره وذخائره وصواريخه ضمن الجنوب، وذلك تجنباً لاكتشافها من قبل الطائرات التجسسية. مصادر معنية بالشؤون العسكرية كشفت لـأنّ "حزب الله" يعتمد إجراءات عسكريّة "تمويهية" جديدة لإنتقال عناصره وذخائره وصواريخه ضمن الجنوب، وذلك تجنباً لاكتشافها من قبل الطائرات التجسسية.



وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك "تكتيكات" جديدة يجري استخدامها في الميدان وتتبدّل مع تبدل الوقائع العسكرية، موضحة أن عملية نقل الأسلحة والصواريخ والذخائر تتم عبر مستويات مختلفة وعبر ما يسمى بـ"خط الإمداد" الذي يرتبطُ مباشرةً بغرف عمليات ميدانية تُنسق عمليات نقل الأسلحة والصواريخ وفق الحاجات والأوقات.