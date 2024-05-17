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لبنان

كيف ينقل "حزب الله" صواريخه ضمن الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2024 | 04:15
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تساؤلات كثيرة طُرحت عن الطرق التي يعتمدها "حزب الله" لنقل أسلحته إلى جنوب لبنان وذلك في خضم المعركة القائمة ضد العدو الإسرائيليّ.

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مصادر معنية بالشؤون العسكرية كشفت لـ"لبنان24" أنّ "حزب الله" يعتمد إجراءات عسكريّة "تمويهية" جديدة لإنتقال عناصره وذخائره وصواريخه ضمن الجنوب، وذلك تجنباً لاكتشافها من قبل الطائرات التجسسية.

وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك "تكتيكات" جديدة يجري استخدامها في الميدان وتتبدّل مع تبدل الوقائع العسكرية، موضحة أن عملية نقل الأسلحة والصواريخ والذخائر تتم عبر مستويات مختلفة وعبر ما يسمى بـ"خط الإمداد" الذي يرتبطُ مباشرةً بغرف عمليات ميدانية تُنسق عمليات نقل الأسلحة والصواريخ وفق الحاجات والأوقات.

ولفتت المصادر إلى أن لشبكة أنفاق "حزب الله" دوراً كبيراً في عملية نقل الصواريخ والأسلحة وحتى المقاتلين، موضحة أنّ تلك الأنفاق تربط مناطق مختلفة بين بعضها البعض وبالتالي يكون النشاط ضمنها أكثر مُحصناً وأماناً من النشاط في البر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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