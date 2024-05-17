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لبنان

توجيهات أمنية صارمة ستطالُ هؤلاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2024 | 04:30
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تشرح مصادر أمنية مواكبة لعملية ضبط الوجود السوري في لبنان بعض التفاصيل عن التحرك الذي تقوم به في هذا الإطار، مشيرة إلى أنه لا تراجع أبداً بشأن هذا الأمر باعتبار أن التوجيهات صارمة جداً لقمع كل المخالفات المرتبطة بالنازحين.
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وذكر أحد المصادر أن الحملة لن توفر أي منطقة، في حين أن هناك "تعاوناً شاملاً" بين أهالي المناطق والقوى الأمنية العاملة على ضبط أنشطة السوريين.

بدوره، قال مصدرٌ سياسي مقرب من "قوى الثامن من آذار" تعليقاً على تلك الحملة: "كانت يجب أن تكون منذ زمن.. لا غطاء على أحد والتنظيم مطلوبٌ ونحن نؤيده ولا اعتراض على أي خطوة تقومُ بها القوى الأمنية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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