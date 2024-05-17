توجيهات أمنية صارمة ستطالُ هؤلاء

تشرح مصادر أمنية مواكبة لعملية ضبط الوجود السوري في لبنان بعض التفاصيل عن التحرك الذي تقوم به في هذا الإطار، مشيرة إلى أنه لا تراجع أبداً بشأن هذا الأمر باعتبار أن التوجيهات صارمة جداً لقمع كل المخالفات المرتبطة بالنازحين.

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وذكر أحد المصادر أن الحملة لن توفر أي منطقة، في حين أن هناك "تعاوناً شاملاً" بين أهالي المناطق والقوى الأمنية العاملة على ضبط أنشطة السوريين.