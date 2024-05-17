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لبنان

في زغرتا.. ألقى قنبلة باتجاه بناية ولاذ بالفرار (صورة)

Lebanon 24
17-05-2024 | 04:26
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اقدم مجهول منتصف ليل امس على رمي قنبلة باتجاه بناية آل ديب في بلدة مرياطة قضاء زغرتا ولاذ بالفرار، حسب مندوبة "لبنان24".

وقد تسبب انفجارها بتضرر عدد من السيارات المركونه في المكان، والاضرار اقتصرت على الماديات، دون وقوع اصابات في الارواح.
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وكان قد سُمع دوي انفجارها في ارجاء البلدة.
 
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