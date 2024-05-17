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لبنان

المكاري التقى وفد الجامعة الثقافية في العالم

Lebanon 24
17-05-2024 | 04:37
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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، رئيس الجامعة الثقافية في العالم روجيه الهاني ونائب الأمين العام الأول كريستيان نصر والعضو في المجلس العالمي إيلي كساب. 

وقال نصر بعد اللقاء: "في كل زيارة نقوم بها الى بيروت كل عام، نرى من واجبنا ان نزور وزير الاعلام وان نضعه في أجواء ما نقوم به من أعمال ونشاطات على صعيد الانتشار اللبناني في الخارج، حتى يصل صوتنا من خلاله الى الدولة اللبنانية والى المعنيين." 
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وأفاد بأنه شكر للوزير المكاري وجوده في مؤتمر الجامعة الثقافية الذي عقد أخيرا في فرنسا، "فشكل حضوره أهمية كبيرة لدى مجلس الجامعة المنتخب حديثا"، مؤكدا ان المكاري "هو أول من فتح ذراعيه للشباب اللبناني وأتاح للجامعة ان تنشر نشاطاتها عبر الاعلام اللبناني".

     
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