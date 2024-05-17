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لبنان

رابطة قنوبين تابعت أعمال واحة الأطفال في موقع حديقة البطاركة - الديمان

Lebanon 24
17-05-2024 | 04:46
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أعلنت "رابطة قنوبين للرسالة والثراث" في بيان، أن "الورش الفنية تتابع أعمال تأهيل وتجهيز واحة عناية بالاطفال في موقع حديقة البطاركة. وتشمل تنظيف الأرض وتسهيلها وتأهيلها من خلال تشحيل الشجر ورفع الأشواك والأعشاب البريّة، وفتح ممرات المشي والتنقل وسط أشجار الأرز والسنديان المعمّرة، في نطاق مجموعة من المغاور والتجويفات الصخرية المطلّة على عمق وادي قنوبين، مع تدابير حماية وارشادات خاصة بالأطفال، ويتم تجهيز الواحة، المتصلة بنطاق مسرح الوادي المقدس، بألعاب لهو ورياضة، وألعاب تثقيفيية تنشئ الأطفال على روحانية الوادي المقدس وتراثه".
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تترافق هذه التنشئة الدورية مع الأنشطة الثقافية والتوجيهية، التي تتولاها الراهبات الأنطونيات خلال المخيم الصيفي السنوي للأطفال. وسوف تهتمّ بالواحة مساعدة اجتماعية لمتابعة الأطفال ومرافقتهم.
وأوضح منسق لجنة التنمية والمشاريع في رابطة قنوبين عماد حداد، أن "إنجاز واحة الأطفال هو أحد المشاريع التي أثمرتها جولة اللجنة السنة الماضية في موقع حديقة البطاركة. وقد تمّ تمويلها من مجموعة أصدقاء مؤمنين بأهمية تعميم روحانية قنوبين وترسيخها في نفوس الأجيال الناشئة. وأهمية هذه الواحة الفريدة من نوعها أنها تجمع فرص الرياضة البدنية والتعرف على الخصائص البيئية لطبيعتنا اللبنانية والتعمق أكثر بتراث الوادي المقدس وبتنمية المواهب والطاقات الفنية لدى الأطفال، من خلال مجموعة أنشطة مناسبة على مسرح الوادي المقدس وسواه من انشاءات ومرافق موقع حديقة البطاركة ذات الصلة بأهداف واحة الأطفال".
وأشار الى أن "انجاز هذه الواحة يتيح لكل أفراد العائلة، الكبار والصغار، زيارة الموقع، وتمضية وقت متسع فيه، والاستفادة من خدمات مرافقه المتعددة، التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية".
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