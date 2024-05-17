الحرارة الى ارتفاع... وغبار في الأجواء!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها بخاصة في المناطق الساحلية وعلى الجبال، مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار.

ملاحظة: معدل درجات لشهرايار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26 وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، حيث تلامس معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.



السبت: قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها بخاصة في المناطق الساحلية وعلى الجبال، مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها على الساحل، مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال واستمرار ظهور الغبار في الأجواء.



-الحرارة على الساحل من 20 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 21 درجة، في الداخل من 14 إلى 28 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5،37

-ساعة غروب الشمس: 19،34