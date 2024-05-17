أمن الدولة تنفذ خطّة لضبط وضع طريق المطار

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أعلنت مديرية امن الدولة في بيان، ان" دوريّات من مديريّتَي بيروت وجبل لبنان قامت، بتنفيذ خطّة أمنيّة لضبط الأمن على طريق المطار خلال الليل، تضمّنت دوريّات راجلة لعناصر من أمن الدولة، وتركيز حواجز تفتيش متنقلة في المنطقة".