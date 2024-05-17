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لبنان

لإنجاز هذه المعاملات... إعلان مهمّ من مصلحة تسجيل السيارات!

Lebanon 24
17-05-2024 | 05:14
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صدر عن هيئة ادارة السر - مصلحة تسجيل السيارات البيان الآتي: " بناءً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، تعلن مصلحة تسجيل السيارات والآليات عن فتح أبوابها في المركز الرئيسي الدكوانة أمام جميع المواطنين بتاريخ اليوم في 17/5/2024 وإستثنائياً يوميّ السبت والاحد في 18-19/5/2024 وطيلة أيام العمل في الأسبوع المقبل لإنجاز معاملات فك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات التي تم حجزها في الخطة الامنية التي بوشر بتنفيذها بتاريخ 15 ايار ٢٠٢٤. 

وعليه يمكن لأصحاب السيارات والآليات والدراجات التوجه الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة لإجراء المقتضى بغية فك حجزها".

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