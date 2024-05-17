حمية عرض مع آلان عون آخر المستجدات

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في الوزارة النائب الان عون ، حيث استعرض معه اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات ومعالجة الانهيارات في قضاء بعبدا .واكد حمية خلال الاجتماع أن "وزارة الاشغال العامة والنقل ، ومن خلال الفرق المعنية والمكلفة فيها، قد أتمت الكشف على الطرقات الأساسية في قضاء بعبدا، وكذلك الأمر بالنسبة للانهيارات الحاصلة على بعض طرقات القضاء "، مضيفا بأنه " يجري اليوم إعداد ملفاتها ، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للاعتمادات المتوافرة" .