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لبنان

حمية عرض مع آلان عون آخر المستجدات

Lebanon 24
17-05-2024 | 05:23
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في الوزارة النائب الان عون ، حيث استعرض معه اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات ومعالجة الانهيارات في قضاء بعبدا .
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واكد حمية خلال الاجتماع أن "وزارة الاشغال العامة والنقل ، ومن خلال الفرق المعنية والمكلفة فيها، قد أتمت الكشف على الطرقات الأساسية في قضاء بعبدا، وكذلك الأمر بالنسبة للانهيارات الحاصلة على بعض طرقات القضاء "، مضيفا بأنه " يجري اليوم إعداد ملفاتها ، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للاعتمادات المتوافرة" .
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