في البقاع الشمالي... الامن العام يقفل محال تجارية مخالفة

تواصل دوريات الأمن العام ،في البقاع الشمالي ملاحقة السوريين أصحاب المحال التجارية المخالفة ، حيث أقفل الأمن العام أكثر من ثمانية ،كما ختمت دورية تابعة لأمن الدولة، محلين لتصليح السيارات في رأس بعلبك والزيتون بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص.

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