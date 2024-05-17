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لبنان

في البقاع الشمالي... الامن العام يقفل محال تجارية مخالفة

Lebanon 24
17-05-2024 | 06:10
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 تواصل دوريات الأمن العام ،في البقاع الشمالي ملاحقة السوريين أصحاب المحال التجارية المخالفة ، حيث أقفل الأمن العام أكثر من ثمانية ،كما ختمت دورية تابعة لأمن الدولة، محلين لتصليح السيارات في رأس بعلبك والزيتون بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص.
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