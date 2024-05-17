نقل شخص إلى المستشفى بحالة حرجة... ما الذي حصل معه؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ش.ب أطلق 4 رصاصات على ع.ف في صور.

ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى بحالة حرجة.

وعُلِمَ أنّ ش.ب أطلق النار على ع.ف بسبب خلاف على ركن سيارة.