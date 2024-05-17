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لبنان

نقل شخص إلى المستشفى بحالة حرجة... ما الذي حصل معه؟

Lebanon 24
17-05-2024 | 06:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ش.ب أطلق 4 رصاصات على ع.ف في صور.
 
 
ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى بحالة حرجة.
 
 
وعُلِمَ أنّ ش.ب أطلق النار على ع.ف بسبب خلاف على ركن سيارة.
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