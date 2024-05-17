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لبنان

وزير العدل تسلّمَ تقريراً حول أزمة فقدان الطوابع الأميرية

Lebanon 24
17-05-2024 | 06:52
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 تسلّمَ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران تقريراً خاصاً حول أزمة فقدان الطوابع الأميرية، خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم في مكتب الوزير.
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بعد الاجتماع، صرّح الوزير الخوري بالآتي: تسلّمتُ اليوم تقريراً خاصاً يتناول أزمة فقدان الطوابع الأميرية والأسباب الكامنة وراء ذلك، كما الحلول المقترَحة من ديوان المحاسبة توصّلاً الى حفظ المال العام وتسهيل معاملات المواطنين لدى الإدارات، وعليه سأطّلعُ على هذا التقرير وأُحيله الى جانب النيابة العامة التمييزية للمطالعة وإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء".

 
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