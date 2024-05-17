"الحزب" نعاه.. من اغتالت إسرائيل اليوم في بلدة النجّارية؟

نعى حزب الله في بيان حسين خضر مهدي "أبو خضر"، مواليد عام 1962، من بلدة النجّارية في جنوب لبنان، والذي استشهد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البلدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الغارة أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص.