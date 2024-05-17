باسيل: لا يمكن للبنان أن يدفع أثمان ما يحصل في المنطقة

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رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن دوما والبترون صورة مصغرة عن لبنان الذي نريده ونقاتل من أجل بنائه ونؤمن فيه.واعتبر باسيل، في حفل إعلان دوما من أجمل القرى السياحية للعام 2023، أن الشرق من دون لبنان يفقد قيمته ومعناه، وسأل:" ما نفع العالم إذا هُزمت صورة لبنان وسقطت الدولة اللبنانية، وأصبح البلد منصة تجمع اللاجئين غير الشرعيين ويصدّر نزوحا ولجوءا وتطرفا؟".وشدد باسيل على أن لبنان لا يمكنه الاستمرار من دون رئيس للجمهورية يتكلم باسم كل اللبنانيين، ولا يمكن للبنان أن يدفع أثمان ما يحصل في المنطقة كما لا يمكنه البقاء في دوامة الحروب.