Advertisement

لبنان

باسيل: لا يمكن للبنان أن يدفع أثمان ما يحصل في المنطقة

Lebanon 24
17-05-2024 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1200781-638515519200710553.jpg
Doc-P-1200781-638515519200710553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن دوما والبترون صورة مصغرة عن لبنان الذي نريده ونقاتل من أجل بنائه ونؤمن فيه.

واعتبر باسيل، في حفل إعلان دوما من أجمل القرى السياحية للعام 2023، أن الشرق من دون لبنان يفقد قيمته ومعناه، وسأل:" ما نفع العالم إذا هُزمت صورة لبنان وسقطت الدولة اللبنانية، وأصبح البلد منصة تجمع اللاجئين غير الشرعيين ويصدّر نزوحا ولجوءا وتطرفا؟".
Advertisement

وشدد باسيل على أن لبنان لا يمكنه الاستمرار من دون رئيس للجمهورية يتكلم باسم كل اللبنانيين، ولا يمكن للبنان أن يدفع أثمان ما يحصل في المنطقة كما لا يمكنه البقاء في دوامة الحروب. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-17
08:21 | 2024-05-17
08:07 | 2024-05-17
08:06 | 2024-05-17
07:36 | 2024-05-17
07:14 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24