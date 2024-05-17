توقيف 3 سوريين بينهم إمرأة تنشط في مجال الدعارة.. بماذا اعترفوا خلال التحقيق معهم؟

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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية.بتاريخ 10-5-2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت عناصر مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من توقيف كل من السوريين:ع. ض. (مواليد عام 1991)م. ل. (مواليد عام 1992)ر. ع. (مواليد عام 2001) تبيّن انها تنشط في مجال الدعارةبالتحقيق معهم، اعترف كلّ من (ع. ض.) و (م. ل.) بسرقة أكثر من /26/ سيّارة بالاشتراك مع آخرَين كانا قد أوقفا سابقًا.أجري المقتضى القانوني بحقّهم، أودعوا القضاء المختص بناء على إشارته.