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لبنان

توقيف 3 سوريين بينهم إمرأة تنشط في مجال الدعارة.. بماذا اعترفوا خلال التحقيق معهم؟

Lebanon 24
17-05-2024 | 07:14
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية.
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بتاريخ 10-5-2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت عناصر مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من توقيف كل من السوريين:

ع. ض. (مواليد عام 1991)
م. ل. (مواليد عام 1992)
ر. ع. (مواليد عام 2001) تبيّن انها تنشط في مجال الدعارة
بالتحقيق معهم، اعترف كلّ من (ع. ض.) و (م. ل.) بسرقة أكثر من /26/ سيّارة بالاشتراك مع آخرَين كانا قد أوقفا سابقًا.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، أودعوا القضاء المختص بناء على إشارته.
 
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