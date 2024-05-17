Advertisement

لبنان

العدوّ الإسرائيلي قصف منزلين في العدوسية... وإنقاذ جريحين من تحت الأنقاض

Lebanon 24
17-05-2024 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1200789-638515536420314523.jpg
Doc-P-1200789-638515536420314523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ جريحين من تحت الانقاض اصيبا اثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلين في بلدة العدوسية-الزهراني.
 
فيما تولت جهات اخرى نقلهما الى المستشفى.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
مدير الدفاع المدني في شمال غزة: الجيش الإسرائيلي حرق أجزاء كبيرة من مخيّم جباليا
lebanon 24
17/05/2024 15:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: نفذنا مهمات بالحرب تعادل 24 عاماً من العمل ما قبل الحرب
lebanon 24
17/05/2024 15:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أجهزة الدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في انتشال الشهداء في مخيم جباليا (الميادين)
lebanon 24
17/05/2024 15:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: الدفاع المدني بغزة يقدّر أن 100 شخص على الأقل كانوا بمنزل قصفته إسرائيل في مخيم النصيرات
lebanon 24
17/05/2024 15:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24

العدوسية

الدفاع المدني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-17
08:21 | 2024-05-17
08:07 | 2024-05-17
08:06 | 2024-05-17
07:14 | 2024-05-17
07:12 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24