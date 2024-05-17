العدوّ الإسرائيلي قصف منزلين في العدوسية... وإنقاذ جريحين من تحت الأنقاض

عمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ جريحين من تحت الانقاض اصيبا اثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلين في بلدة العدوسية-الزهراني.

فيما تولت جهات اخرى نقلهما الى المستشفى.