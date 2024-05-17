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لبنان

إطلاق دفعة كبيرة جدّاً من الصواريخ من جنوب لبنان... وانفجارات تهزّ إسرائيل

Lebanon 24
17-05-2024 | 08:06
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّه تمّ إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان، باتّجاه الجليل والجولان المحتل.
 
 
وأفادت عن سماع إنفجارات في طبريا.
 
 
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وقوع إصابتين في الجولان المحتل.
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