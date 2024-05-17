الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن هجمات "حزب الله" الأخيرة: 7 تشرين الأول يتكرر في الشمال

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إنّ إسرائيل صامتة أمام الاستهدافات التي يُنفّذها حزب الله.وقال منتج تلفزيوني عمل سابقاً في إخراج الأخبار الدولية في القناة "10" الإسرائيلية، زيف روبنشتاين، إنّ "الأمر الصعب هو عدم رؤية الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية لما يجري حالياً في الشمال"، لافتاً إلى أنّ "7 تشرين الاول يتكرر الآن، ولكن في الشمال".وأشار روبنشتاين إلى أنّ "حزب الله يصعّد من استهدافاته، فخلال الأيام الأخيرة أسقط منطاد رصد، ولم تتوقف نيرانه نحو الثكنات والمستوطنات، وكذلك، المسيّرات وطائرات الاستطلاع".وفي سياقٍ مُتصل، قالت القناة "13" الإسرائيلية، إنّ حزب الله يزيد طوال الأسابيع الأخيرة من حجم استهدافاته، ويُنفذ استهدافاتٍ أكثر نوعية وأكثر تطوراً وجرأة.كما أنّ "حزب الله غير مردوع، وهناك إصابات في الجانب الإسرائيلي خلال الشهر الأخير أكثر من الإصابات في جانب حزب الله"، وفق القناة الإسرائيلية. (الميادين)